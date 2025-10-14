Ричмонд
Система ПВО за ночь уничтожила над регионами России 40 украинских БПЛА

В небе над Белгородской областью российские военные сбили 17 дронов ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 13 на 14 октября нейтрализовала над регионами РФ 40 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Больше всего дронов (17) было сбито в небе над Белгородской областью. Над территорией Воронежской области обезвредили 12 БПЛА.

Над Нижегородской областью и Чёрным морем было уничтожено по три беспилотника, над Крымом и Тамбовской — по два. Ещё один аппарат нейтрализовали в Курской области.

Напомним, ночью 14 октября глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении украинских дронов в ряде муниципалитетов региона. Информация о разрушениях и ранении людей не поступала.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше