Система ПВО за ночь уничтожила над регионами России 40 украинских БПЛА

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 13 на 14 октября нейтрализовала над регионами РФ 40 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.
«Перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Больше всего дронов (17) было сбито в небе над Белгородской областью. Над территорией Воронежской области обезвредили 12 БПЛА.
Над Нижегородской областью и Чёрным морем было уничтожено по три беспилотника, над Крымом и Тамбовской — по два. Ещё один аппарат нейтрализовали в Курской области.
Напомним, ночью 14 октября глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении украинских дронов в ряде муниципалитетов региона. Информация о разрушениях и ранении людей не поступала.