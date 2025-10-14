Крыса едва не сорвала футбольный матч между сборными Уэльса и Бельгии

Большая крыса чуть не сорвала футбольный матч между сборными Уэльса и Бельгии, проходивший вечером 13 октября. Во время игры на 66-й минуты матча грызун выбежал на поле и отказывался покидать арену.
Футболисты обеих команд несколько минут пытались прогнать крысу с газона, но та убегала от них. В итоге валлийскому полузащитнику Брендану Джонсону удалось вытеснить грызуна с поля.
Матч закончился со счетом 2:4 в пользу Бельгии.
Это не единственный случай, когда животные мешают проведению важных событий. В прошлом году в Техасе выбежавший на поле опоссум прервал университетский матч по американскому футболу. Животное недовольно шипело и цеплялось когтями за газон, когда его пытались убрать с поля. Специалистам пришлось буквально «тащить» опоссума до самого выхода со стадиона.
До этого в третьем матче любительской группы между командами «Бейшехир Демирспор» и «Конья Малиеспор» в Турции судья удалил собаку с поля, перед эти показав ей красную карточку. Поступок судьи вызвал аплодисменты зрителей на трибунах.