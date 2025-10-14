Довольны ли молодые люди образованием в Казахстане?

Что касается книг и канцелярских товаров, в сентябре текущего года их стоимость в среднем по стране увеличилась на 4,1% за год. В региональном разрезе наибольшее удорожание наблюдалось в Атырауской (на 24,4%), Жетысуской (на 17,2%) и Актюбинской (на 15,6%) областях, наименьшее — в Алматы (на 0,5%), Мангистауской (на 2,2%), Карагандинской (также на 2,2%) и Улытауской (на 3,7%) областях. Из 20 регионов страны только в Алматинской области цены снизились по сравнению с сентябрём прошлого года: на 1,2%.