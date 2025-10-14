Довольны ли молодые люди образованием в Казахстане?

Далее приведём более детальные данные. Уточним: удовлетворённость отражает совокупность респондентов, поставивших критерию высокие оценки в 4−5 баллов, а неудовлетворённость — низкие оценки в 1−2 балла. В целом все критерии оценивались по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 балл — очень плохо, 5 баллов — отлично.
Говоря о школьном среднем образовании, молодые казахстанцы чаще всего отмечали удовлетворённость по такому параметру, как квалификация школьных учителей: 58,5% респондентов дали оценки в 4−5 баллов. Высокие оценки получили и такие показатели, как комфортность работы в библиотеке (56,4%), доступность книг и учебников на казахском языке (56%), этическое поведение учителей (54,1%) и санитарное состояние школ (49,4%). Неудовлетворённость же была отмечена по таким пунктам, как возможность ношения религиозной одежды (29,5% респондентов оценили критерий на 1−2 балла), состояние туалетов внутри здания, их чистота, наличие мыла и бумаги (36,1%), внеучебные занятия, в том числе поездки, полевые эксперименты (39%), наличие и доступность приборов, реагентов и материалов на уроках химии, биологии и физики (39,5%), а также доступ к интернету (42,3%).
Оценивая систему образования в колледжах, респонденты чаще всего высоко положительно отмечали квалификацию преподавателей (43%) и комфортность работы в библиотеке (42%). Больше всего низких оценок получили пункты, связанные с размером стипендии (этим моментом были не удовлетворены 19,9% ответивших) и ношением религиозной одежды (17,6%).
Что касается высшего образования, респонденты чаще всего положительно оценивали комфортность работы в библиотеке (этим фактором были удовлетворены 46,3% опрошенных), квалификацию преподавателей (46,1%), а также доступность книг и учебников на казахском языке (41,7%). Низкие оценки чаще всего получали такие показатели, как стоимость обучения (32,4% респондентов поставили минимальные 1−2 балла), размер стипендии (22,2%), количество и распределение государственных образовательных грантов (21%) и антикоррупционные меры в системе образования (20,7%).
Расходы казахстанских семей на образование во втором квартале текущего года составили 13,3 тыс. тг в среднем на одно домохозяйство — на 9,7% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го.
В региональном разрезе больше всего на образование потратили жители Алматы: 21,4 тыс. тг в квартал на семью, против 17,7 тыс. тг годом ранее. Годовой рост расходов составил 20,5%. На втором и третьем местах расположились Астана (20,9 тыс. тг) и Актюбинская область (18 тыс. тг). Меньше всех на образование потратили жители Восточно-Казахстанской (5,9 тыс. тг в квартал на домохозяйство), Северо-Казахстанской (7 тыс. тг) и Жамбылской (8 тыс. тг) областей.
Большая часть таких расходов пришлась на оплату дошкольного образования: 7,5 тыс. тг. Кроме того, в общую сумму вошли плата за общее среднее образование (1,9 тыс. тг), высшее образование (1,9 тыс. тг), неформальные расходы на образование (554 тг), начальное образование (451 тг), профессиональное среднее образование (406 тг), а также образование для взрослых и прочие расходы (612 тг).
Говоря о расходах домашних хозяйств на образование, стоит отметить, что граждане дополнительно тратили средства на питание (2,2 тыс. тг), аренду жилья для студентов (1,1 тыс. тг), услуги репетиторов (703 тг), покупку школьной формы (134 тг), проезд в транспорте (130 тг) и приобретение учебников (28 тг). По крайней мере, именно такие данные предоставило Бюро национальной статистики АСПиР РК.
С учётом этих дополнительных расходов общая сумма затрат казахстанских семей на образование во втором квартале 2025-го составила 17,6 тыс. тг, против 16,9 тыс. тг годом ранее.
Рассмотрим цены. По итогам сентября текущего года услуги образования подорожали на 8,1% по сравнению с сентябрём 2024-го. В том числе услуги дошкольного и начального образования выросли в цене на 6% за год, услуги среднего образования — на 8,5%, услуги продолженного среднего образования — на 11,9%, услуги высшего образования — на 10,8%, услуги образования, не подразделённого по ступеням — на 6,4%.
В региональном разрезе наибольшее годовое удорожание услуг образования было отмечено в Атырауской (на 16,8%), Туркестанской (на 14,4%), Западно-Казахстанской (на 14,3%), Жамбылской (на 12,7%) и Восточно-Казахстанской (на 10,6%) областях. Наименьший рост цен в секторе за год был зафиксирован в Актюбинской (на 2,4%), Кызылординской (на 2,6%) и Улытауской (на 4,4%) областях.
Что касается книг и канцелярских товаров, в сентябре текущего года их стоимость в среднем по стране увеличилась на 4,1% за год. В региональном разрезе наибольшее удорожание наблюдалось в Атырауской (на 24,4%), Жетысуской (на 17,2%) и Актюбинской (на 15,6%) областях, наименьшее — в Алматы (на 0,5%), Мангистауской (на 2,2%), Карагандинской (также на 2,2%) и Улытауской (на 3,7%) областях. Из 20 регионов страны только в Алматинской области цены снизились по сравнению с сентябрём прошлого года: на 1,2%.
Заметим: в целом в сфере образования в РК во втором квартале текущего года были заняты уже 1,2 млн человек — на 2,5% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го. В то же время среди них насчитывалось лишь 200,6 тыс. молодых людей, против 201,7 тыс. человек годом ранее. Доля молодёжи в возрасте от 16 до 28 лет, занятой в сфере образования, сократилась по сравнению со вторым кварталом прошлого года с 16,9% до 16,4%.
Больше всего молодых работников в сфере образования было занято в Алматы (27,8 тыс. человек), а также в Туркестанской (27,2 тыс. человек) и Алматинской (18,4 тыс. человек) областях. Меньше всего молодёжи работало в секторе в Улытауской (всего 1,7 тыс. человек), Павлодарской (4,1 тыс. человек) и Восточно-Казахстанской (4,2 тыс. человек) областях.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере образования во втором квартале 2025-го составила 373,8 тыс. тг — на 7,8% больше, чем во втором квартале прошлого года. При этом индекс покупательской способности заработной платы в секторе составил 96,9%, что свидетельствует об уменьшении реальных доходов работников сферы образования на 3,1%.