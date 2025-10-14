Ричмонд
Потолок цен на топливо на АЗС хотят ввести в России

В России предложили установить предельные цены на топливо на автозаправках. Об этом сообщил Национальный автомобильный союз (НАС), направивший соответствующее обращение в Федеральную антимонопольную службу.

В организации считают необходимым создать специальный индекс, который будет рассчитываться на основе стоимости топлива в тот же день прошлого года с учетом инфляции. По данным союза, в 2025 году некоторые АЗС необоснованно завышали цены, что уже вызвало проверки и применение антимонопольных мер.

Президент НАС Антон Шапарин пояснил, что стоимость топлива на заправках не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года с прибавлением уровня накопленной инфляции. По его словам, такой механизм поможет контролировать рост цен и обеспечить прозрачность на рынке.

Ранее сообщалось, что на ряде АЗС в разных регионах страны отмечались случаи повышения стоимости топлива и ограничения его отпуска. Особенно это касалось несетевых заправок, где цена литра оказалась выше сетевых в среднем на пять-восемь рублей, в том числе в Тамбовской, Тверской и Липецкой областях, передают «Известия».

Ранее появилась информация, что в ряде регионов России заправочные станции начали ограничивать объемы продажи бензина. Информация о нехватке бензина в некоторых регионах РФ поступает уже больше месяца.