Потолок цен на топливо на АЗС хотят ввести в России

В организации считают необходимым создать специальный индекс, который будет рассчитываться на основе стоимости топлива в тот же день прошлого года с учетом инфляции. По данным союза, в 2025 году некоторые АЗС необоснованно завышали цены, что уже вызвало проверки и применение антимонопольных мер.