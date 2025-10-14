«Это для меня ново». Что такое тантра, на которую не попала Ирина Усольцева

История пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых прогремела на всю Россию. Череда совпадений привела к тому, что их так и не нашли. Внезапно выяснилось, что Ирина Усольцева в последний момент отменила поездку на тантрический семинар ради похода с мужем Сергеем и пятилетней дочерью Ариной. Krsk.aif.ru узнал, что такое тантра у психолога-гипнолога Наталии Нагайцевой, а также собрал последние новости о поисках семьи Усольцевых.