«Это для меня ново». Что такое тантра, на которую не попала Ирина Усольцева

История пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых прогремела на всю Россию. Череда совпадений привела к тому, что их так и не нашли. Внезапно выяснилось, что Ирина Усольцева в последний момент отменила поездку на тантрический семинар ради похода с мужем Сергеем и пятилетней дочерью Ариной. Krsk.aif.ru узнал, что такое тантра у психолога-гипнолога Наталии Нагайцевой, а также собрал последние новости о поисках семьи Усольцевых.
Что такое тантра?
Слово «тантра» часто вызывает ассоциации с чем-то эзотерическим, экзотическим или даже откровенно интимным. Однако на самом деле это глубокая философская система и набор практик, а не религия.
«Основная цель тантры — расширить сознание и прийти к целостности. Мы часто живём с ощущением разделённости: тело отдельно от ума, радость отдельно от печали, я отдельно от мира. Тантра помогает стереть эти границы и почувствовать себя единым целым с потоком жизни», — объясняет krsk.aif.ru Наталия Нагайцева.
По словам эксперта, тантра учит не делить эмоции на «хорошие» и «плохие». Гнев, страх и грусть — такая же энергия, как и радость. Вместо того чтобы подавлять их, практика предлагает проживать их осознанно, трансформируя в силу и понимание.
«Через дыхательные практики, медитации пробуждается внутренняя энергия, которую ещё называют кундалини. Человек чувствует прилив сил, настоящую, ничем не обусловленную радость бытия», — говорит Наталия Нагайцева.
Большое внимание в тантре уделяется и отношениям. Но это не сводится только к физической близости. Как говорит психолог, тантра учит видеть в партнёре не объект для удовлетворения потребностей, а «зеркало души».
«Интимность становится не просто физическим актом, а глубокой медитацией, где два человека объединяются в любви и становятся единым целым. Это очень яркое проживание», — заключает эксперт.
«У нас своя тантра, земная».
Изначально Ирина Усольцева не собиралась в поход вместе с семьей — она должна была отправиться на тантру с мужем и даже частично оплатила запись на семинар. Это стало известно из переписки женщины с подругой. Однако что-то внезапно заставило женщину передумать.
«Еду за рулём и вдруг понимаю, что не хочу на тантру. А хочу побыть с мужем в другом контексте — вдвоём или с Аришей», — писала Ирина.
Женщина рассказала, что они с мужем редко проводят время вместе из-за работы и стройки дома, встречаясь лишь урывками. Спонтанное решение поехать на природу стало для неё чем-то новым и важным. Муж поддержал идею и нашёл маршрут с красивыми местами и домиком-куполом.
«В общем, у нас своя тантра. Земная, друг с другом. Это для меня всё очень ново. Я как будто в другой реальности», — делилась она с подругой, отмечая, что чувствует «ровное состояние, радость и любовь».
Поход, из которого не вернулись.
28 сентября Ирина, её муж Сергей и их пятилетняя дочь Ариша отправились от турбазы к горе Буратинка. Ранее krsk.aif.ru подробно рассказывал об их семье. По расчётам, пеший путь туда и обратно должен был занять около трёх с половиной часов. Однако погода резко испортилась: начался дождь со снегом. Семья, одетая в лёгкую одежду, могла заблудиться, пытаясь укрыться от непогоды.
Их автомобиль позже нашли у посёлка Кутурчин. Внутри остались детское кресло, игрушки и личные вещи. Масштабная поисковая операция, в которой приняли участие более 1500 человек, пока не дала результатов. Спасатели и добровольцы прошли свыше 4500 км по заснеженной тайге, обследовали пещеры и каменные россыпи — курумники.
«Метки очень плохие, они на деревьях, их плохо видно, и там реально можно уйти в сторону и завалиться в курумник», — объяснил начальник мобильной поисковой группы КГКУ «Спасатель» Александр Пинчук.
Загадочное исчезновение семьи заставило строить разные версии их пропажи — убийство, побег за границу, встреча с хищниками или сектантами. Свой прогноз о судьбе пропавших высказал даже шаман. Однако по основной версии Усольцевы ушли в курумник, чтобы укрыться от непогоды, спрятались между камней и замёрзли.
С 13 октября активная фаза поисков с привлечением большого числа добровольцев завершилась из-за опасных погодных условий. Теперь поиски продолжат только профессионалы: спасатели и альпинисты со специальным снаряжением. Krsk.aif.ru продолжает следить за развитием событий.