Новый режим работы ботсада в Алматы вызвал недовольство горожан

Специалисты разъяснили, с чем связаны изменения.
Уважаемые посетители. Из-за того, что световой день стал короче, ботсад переходит на зимний график работы. С 15 октября ботсад будет работать с 10:00 до 18:00.
Технический перерыв работы кассы остается прежним: с 15:00 до 15:30.
Также посетителям напомнили, что первый понедельник каждого месяца санитарный день.
Комментаторы после этого объявления выразили недовольство. Если одни возмущены поздним открытием, другие заявили, что лишены возможности после работы немного прогуляться.