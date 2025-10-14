Ричмонд
Новый режим работы ботсада в Алматы вызвал недовольство горожан

14 октября 2025 года администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с заявлением. Согласно ему, со среды, 15 октября, излюбленное место жителей города меняет график работы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Специалисты разъяснили, с чем связаны изменения.

Уважаемые посетители. Из-за того, что световой день стал короче, ботсад переходит на зимний график работы. С 15 октября ботсад будет работать с 10:00 до 18:00.

Пресс-служба ГБС Алматы

Технический перерыв работы кассы остается прежним: с 15:00 до 15:30.

Также посетителям напомнили, что первый понедельник каждого месяца санитарный день.

Комментаторы после этого объявления выразили недовольство. Если одни возмущены поздним открытием, другие заявили, что лишены возможности после работы немного прогуляться.