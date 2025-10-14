В Ростовской области ночью обещают мороз, а днем до 15 градусов тепла

В Ростовской области во вторник, 14 октября, по прогнозам синоптиков местами пройдет небольшой дождь. Весь день будет облачно с прояснениями. Утром в отдельных районах обещают туман.
— Ветер западный, порывы от 5 до 10 метров в секунду, а местами — от 12 до 14 метров в секунду, — рассказали в региональном МЧС по ссылке на гидрометцентр.
Температура воздуха ночью составит от пяти до 10 градусов тепла, местами опустится до трех градусов тепла, а в северных и западных районах столбик термометра покажет один градус мороза. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 10 — 15 градусов тепла.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Прогноз погоды на зиму 2024 — 2025 в Ростовской области опубликовали в Гидрометцентре.
В Ростовской области за сутки потушили шесть пожаров.
Три недели в больнице и пересадка кожи: Врачи спасли 10-летнего мальчика, искусанного стаей собак.
В Шахтах бездомная собака укусила ребенка в детском саду.