В Ростовской области ночью обещают мороз, а днем до 15 градусов тепла

В Ростовской области перепады температуры составят от — 1 до + 15.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во вторник, 14 октября, по прогнозам синоптиков местами пройдет небольшой дождь. Весь день будет облачно с прояснениями. Утром в отдельных районах обещают туман.

— Ветер западный, порывы от 5 до 10 метров в секунду, а местами — от 12 до 14 метров в секунду, — рассказали в региональном МЧС по ссылке на гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит от пяти до 10 градусов тепла, местами опустится до трех градусов тепла, а в северных и западных районах столбик термометра покажет один градус мороза. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 10 — 15 градусов тепла.

