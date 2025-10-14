В Госдуме объяснили нехваткой гормонов и солнечного света новые заявления Макрона: что сказал президент Франции

Президенту Франции Эммануэлю Макрону вместо того, чтобы угрожать России стоит заняться проблемами в своей стране, которых немало, и побольше гулять в Булонском лесу, чтобы восполнить нехватку гормонов и солнечного света осенью. Это французскому лидеру посоветовал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет РИА Новости.
По его словам, последние угрозы Макрона в адрес России вызваны осенними дождями, нехваткой солнечного света, а также интенсивным снижением президентского рейтинга в условиях перманентной смены правительства Франции. Потому психическое состояние главы Пятой Республики стало катастрофическим.
«И вместо прогулок в Булонском лесу для укрепления так необходимых ему гормонов, Макрон стал угрожать России. А лучше бы занялся Францией, у которой нет ни бюджета, ни авторитета власти», — сказал Ивлев.
Парламентарий добавил также, что президенту Франции должно быть стыдно и неуместно выступать с обвинениями в адрес России, поскольку Париж обманул Москву с Минскими соглашениями.
А депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что ультиматум президента Франции в адрес России это «тщедушие» и «словоблудие». Он сравнил французского лидера с задиристой Моськой из басни Ивана Крылова.
Накануне Макрон заявил, если Москва не захочет сесть за стол переговоров по Украине, то ей «придется за это заплатить».