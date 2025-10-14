Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Принадлежащее РЖД здание Железнодорожного универмага в Новосибирске продается за 309 миллионов рублей

На крупном маркетплейсе бизнес-активов появилось объявление о продаже здания в центре Новосибирска, где располагается ЖУМ.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

«Это отличный вариант для тех, кто ищет готовое решение для ведения коммерческой деятельности в удобном месте с развитой инфраструктурой», — комментирует продавец в лице Сибирского филиала Железнодорожной торговой компании. При этом статус бизнеса в карточке лота указан как «недействующий».

Торги пройдут на электронной торговой площадке «РТС-Тендер». Начальная стоимость лота — 308,76 млн рублей. Стоит отметить, что в августе 2025 года здание уже продавалось, но сейчас объявление снова активно.

Помимо дома № 9 по улице Челюскинцев, где расположились ЖТК и ЖУМ, на продажу выставлен и смежный с ним дом № 13, где находится главный офис банка «Зенит» в Новосибирске. За здание площадью 814 кв. метров банк просит 73 млн рублей.

На другом берегу, напомним, мэрия Новосибирска снова выставила на продажу недостроенный БЦ на улице Ватутина.