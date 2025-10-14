Принадлежащее РЖД здание Железнодорожного универмага в Новосибирске продается за 309 миллионов рублей

«Это отличный вариант для тех, кто ищет готовое решение для ведения коммерческой деятельности в удобном месте с развитой инфраструктурой», — комментирует продавец в лице Сибирского филиала Железнодорожной торговой компании. При этом статус бизнеса в карточке лота указан как «недействующий».
Торги пройдут на электронной торговой площадке «РТС-Тендер». Начальная стоимость лота — 308,76 млн рублей. Стоит отметить, что в августе 2025 года здание уже продавалось, но сейчас объявление снова активно.
Помимо дома № 9 по улице Челюскинцев, где расположились ЖТК и ЖУМ, на продажу выставлен и смежный с ним дом № 13, где находится главный офис банка «Зенит» в Новосибирске. За здание площадью 814 кв. метров банк просит 73 млн рублей.
На другом берегу, напомним, мэрия Новосибирска снова выставила на продажу недостроенный БЦ на улице Ватутина.