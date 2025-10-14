В Перми при обходе школ нашли 3 детей-зацеперов, катавшихся на электричке

Три ребёнка-зацепера, катавшихся на электричках, были найдены во время обхода школ в Перми, сообщает Пермский линейный отдел МВД на транспорте.
Как рассказывают правоохранители, о самом инциденте стало известно в октябре 2025 года, когда в социальных сетях появился ролик со школьниками, цеплявшимися за поезд «Краснокамск — Голованово». Полицейские выяснили, что дети катались на транспорте в районе перегона «Язовая — Юбилейная».
После инцидента в школы, расположенные возле железнодорожных путей в районе станции «Лёвшино» вышел инспектор по делам несовершеннолетних Александр Решетняк, который пообщался с социальными педагогами и выяснил личности нарушителей. Ими оказались два мальчика 2011 года рождения и их младший товарищ 2013 года рождения.
«В тот день ребята специально поджидали электропоезд в лесном массиве недалеко от железнодорожных путей. По прибытии состава друзья быстро зацепились за “хвост” электропоезда и таким образом проехали почти остановку, затем самостоятельно спрыгнули», — рассказывает Пермский ЛО МВД России на транспорте.
Сами школьники объяснили, что планировали снять свой «трюк» на камеру телефона. Мотивацией для правонарушения стали аналогичные видео в Сети. Действия детей попали под статью КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».
Тем не менее, дети не достигли возраста административной ответственности и штраф за неисполнение родительских обязанностей был выписан их законным представителям.
Информацию о нарушении передали в комиссию ПДН, которая решит вопрос о постановке на учёт.