В Перми при обходе школ нашли 3 детей-зацеперов, катавшихся на электричке

После инцидента в школы, расположенные возле железнодорожных путей в районе станции «Лёвшино» вышел инспектор по делам несовершеннолетних Александр Решетняк, который пообщался с социальными педагогами и выяснил личности нарушителей. Ими оказались два мальчика 2011 года рождения и их младший товарищ 2013 года рождения.