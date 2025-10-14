Baijiahao: Российская подлодка «Палтус» поразила военных КНР

— Первоначально военные КНР были невысокого мнения о подводных лодках проекта 877. Как выразился один китайский офицер, это громоздкие и грубые корабли (…) Подлодка оказалась крайне проста в управлении, также она была неожиданно тихая в сравнении с китайскими кораблями, — говорится в материале издания, текст приводит АБН24.