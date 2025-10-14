Baijiahao: Российская подлодка «Палтус» поразила военных КНР

Военные КНР испытали удивление, когда впервые поднялись на российскую подводную лодку проекта 877 «Палтус». Офицеры были поражены уровнем технологичности судна. Об этом сообщает издание Baijiahao.
— Первоначально военные КНР были невысокого мнения о подводных лодках проекта 877. Как выразился один китайский офицер, это громоздкие и грубые корабли (…) Подлодка оказалась крайне проста в управлении, также она была неожиданно тихая в сравнении с китайскими кораблями, — говорится в материале издания, текст приводит АБН24.
Российская подводная лодка Б-261 всплыла у берегов Франции 13 октября. В НАТО отметили, что судно является носителем ракет «Калибр». В организации предположили, что причиной всплытия могла стать техническая неисправность. Позже в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что информация о предполагаемой неисправности и экстренном всплытии подводной лодки «Новороссийск» у побережья Франции не соответствует действительности.
Зарубежные СМИ ранее заявили, что российские подлодки, оснащенные ракетами «Циркон», вызывают беспокойство у флота НАТО.