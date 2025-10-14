На борьбу со снегом в Прикамье подготовили 252 единицы техники

13 октября губернатор Пермского края приехал на специальный снеговой полигон, чтобы проверить, готовы ли дорожные службы к зиме. Этот полигон находится на Сылвенском тракте, рядом с Восточным кладбищем. Он большой, и в прошлую зиму туда вывезли больше 262 кубометров снега. Сейчас там готовятся строить очистные сооружения для талой воды. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.
— Техника полностью готова к зиме. Уже 80% машин переоборудованы для зимней работы, остальные 20% ещё занимаются осенними дорогами. Всего у службы 252 единицы техники, включая погрузчики, самосвалы и снегоуборщики, которые обслуживают около 245 километров дорог, — доложил руководитель дорожной службы Денис Курышев.
Курышев также сообщил, что для борьбы с гололёдом уже заготовлено больше 24 тысяч тонн материалов. Это разные реагенты и смеси для городских дорог и региональных трасс. Губернатор Махонин добавил, что зима — это время повышенной ответственности для дорожных служб, и от их работы зависит безопасность и комфорт людей.