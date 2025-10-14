На борьбу со снегом в Прикамье подготовили 252 единицы техники

Курышев также сообщил, что для борьбы с гололёдом уже заготовлено больше 24 тысяч тонн материалов. Это разные реагенты и смеси для городских дорог и региональных трасс. Губернатор Махонин добавил, что зима — это время повышенной ответственности для дорожных служб, и от их работы зависит безопасность и комфорт людей.