Приговоренного за «невозможное преступление» мужчину вновь спасли от казни

Казнь американца Роберта Роберсона вновь отложили, так как эксперты считают произошедшее невозможным. Американцу вынесли смертный приговор после смерти его дочери 23 года назад. Тогда он проснулся посреди ночи из-за того, что ребенок упал с кровати. Роберсон уложил ее спать, а утром обнаружил девочку без сознания с посиневшими губами.
9 октября Техасский апелляционный суд по уголовным делам в очередной раз постановил перенести исполнение смертного приговора обвиняемому. Судмедэксперт обнаружил на голове погибшей следы травм и посчитал, что они имеют насильственное происхождение. Другой врач посчитал, что причиной внутримозговых кровоизлияний был так называемый синдром детского сотрясения.
Медики утверждают, что кровоизлияние указывает на то, что к девочке применяли насилие. Однако спустя годы эксперты сошлись во мнении, что эти же симптомы могут появиться и по другим причинам.
За пересмотр дела Роберсона выступают многочисленные правозащитники, юристы и политики, отмечает People.
