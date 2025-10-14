Приговоренного за «невозможное преступление» мужчину вновь спасли от казни

В США расстреляли приговоренного к смертной казни 67-летнего Брэда Сигмона. Это первый за 15 лет случай в стране, когда был применен именно этот способ, поскольку приговоренный отказался от казни на электрическом стуле и смертельной инъекции. С 1976 года лишь троих осужденных в США казнили методом расстрела: все три случая были в штате Юта.