Женщина в США проникла в дом знакомого и попыталась отрезать ему гениталии

В марте произошел еще один необычный случай. Женщина, работающая бальзамировщиком в американском штате Техас, кастрировала тело преступника перед кремацией. В ходе вскрытия присутствовали коллеги и стажер работницы, однако ей это не помешало отрезать пенис усопшего и засунуть его ему в рот.