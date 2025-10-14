Женщина в США проникла в дом знакомого и попыталась отрезать ему гениталии

В США женщина напала на своего знакомого, пробравшись в его дом, чтобы отрезать гениталии. Об этом сообщает WTVG.
Инцидент произошел в городе Толедо, штат Огайо. По данным СМИ, 45-летняя Жанита Хопингс ночью незаконно проникла в жилище мужчины. Хозяин услышал шум и выбежал в коридор, где столкнулся с нападавшей.
Женщина набросилась на него и нанесла травму в область паха неизвестным острым предметом. В результате у мужчины было зафиксировано повреждение одного яичка, после чего нападавшая скрылась с места происшествия.
Пострадавшего госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь. Хопингс объявили в розыск, ей вменяются причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное проникновение со взломом, передает издание.
Ранее в Малайзии женщина из ревности ножом отрезала половой орган у своего возлюбленного, когда узнала, что тот не развелся с женой. Пострадавшего доставили в местную больницу с тяжелыми травмами, где оказали неотложную помощь.
В марте произошел еще один необычный случай. Женщина, работающая бальзамировщиком в американском штате Техас, кастрировала тело преступника перед кремацией. В ходе вскрытия присутствовали коллеги и стажер работницы, однако ей это не помешало отрезать пенис усопшего и засунуть его ему в рот.