В Госдуму внесут проект об удвоении социальных пенсий

Депутаты Государственной Думы под руководством Сергея Миронова, главы партии «Справедливая Россия — За правду», намерены предложить законопроект, предусматривающий двукратное повышение социальных пенсий, передает ТАСС.
Законопроект предполагает внесение изменений в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которые увеличат размер социальных пенсий для граждан, не способных к трудовой деятельности.
Согласно предложенным поправкам, для мужчин старше 70 лет и женщин старше 65 лет, а также для инвалидов второй группы и детей, потерявших одного из родителей, размер пенсии вырастет с 5 034 рублей до 10 068 рублей. Для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов пенсия увеличится с 12 082 рублей до 24 164 рублей. Инвалиды первой и второй групп с детства, а также дети, потерявшие обоих родителей, смогут рассчитывать на увеличение пенсии с 10 068 до 20 137 рублей. Для инвалидов третьей группы размер пенсии возрастет с 4 279 до 8 558 рублей.
Сергей Миронов заявил, что данная инициатива также направлена на поддержку участников специальной военной операции.
«Повышение социальных пенсий создаст правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам СВО», — подчеркнул он.
Ранее группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, предусматривающий перерасчет пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров.