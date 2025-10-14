В Госдуму внесут проект об удвоении социальных пенсий

Согласно предложенным поправкам, для мужчин старше 70 лет и женщин старше 65 лет, а также для инвалидов второй группы и детей, потерявших одного из родителей, размер пенсии вырастет с 5 034 рублей до 10 068 рублей. Для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов пенсия увеличится с 12 082 рублей до 24 164 рублей. Инвалиды первой и второй групп с детства, а также дети, потерявшие обоих родителей, смогут рассчитывать на увеличение пенсии с 10 068 до 20 137 рублей. Для инвалидов третьей группы размер пенсии возрастет с 4 279 до 8 558 рублей.