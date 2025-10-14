Ричмонд
РИКЗ запустил чат-бот для помощи с тестированием и нестандартными вопросами

Чат-бот для абитуриентов стал работать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Республиканский институт контроля знаний запустил чат-бот для абитуриентов, чтобы помочь с репетиционным тестированием. Подробнее рассказали в Министерстве образования.

Чат-бот РИКЗ работает на базе искусственного интеллекта и может поможет абитуриентам зарегистрироваться и перенести заявки на репетиционное тестирование.

Главное меню чат-бота представляет собой несколько разделов, помогающих решить проблемы с регистрацией на репетиционное тестирование, свободными оплатами, результатами или входом для регистрации.

— В чат-боте предусмотрены готовые ответы на самые распространенные запросы, — прокомментировал директор РИКЗ Дмитрий Миронов.

При этом, если в чат от абитуриента поступит нестандартный вопрос, то для ответа подключится эксперт.

Ранее мы писали, что Минобразования внедряет электронный сертификат ЦЭ и ЦТ в Беларуси — что будет с бумажными.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским женщинам, сказав об огромной ответственности.

