В Беларуси стартует Неделя родительской любви

В ведомстве рассказали, что в эти дни в стране пройдут сотни событий — от официальных форумов и концертов до семейных марафонов в соцсетях и дней открытых дверей в музеях.
Одна из акций — социальная реклама на телеканалах, билбордах и в общественном транспорте. А для молодой аудитории уже запустили креативный марафон семейных роликов в TikTok под названием «Все начинается с семьи». Участникам покажут, как семья помогает в карьере и личностном росте.
Центральным мероприятием станет форум «Разговор о важном: счастливая семья — сильное государство», который пройдет
Для работающей молодежи 17 октября организуется форум «Время семейных ценностей!» с интерактивными площадками, где можно будет обсудить с экспертами психологию отношений, репродуктивное здоровье и семейный бюджет.
21 октября, в День отца, всех приглашают на семейный праздник «С папой вместе!» с мастер-классами и активностями для детей и их родителей.
Любителей творчества ждет целая серия республиканских конкурсов: «Семья! Служим вместе!» для семей военнослужащих, «Семейное призвание» от МЧС, «История моей семьи» для школьников и студентов, «Голоса границы» — фестиваль песни от Госпогранкомитета.
Министерство культуры также подготовило насыщенную программу. Во Дворце Республики пройдет шоу-программа «Как мама сказала», а в Молодежном театре эстрады — концерт «Песни для САМОЙ главной» и шоу «Мужской гараж». Национальный исторический музей откроет специальный выставочный проект. Особой популярностью традиционно пользуются акции «Всей семьей в музей!» и экскурсии по киностудии «Беларусьфильм», которые пройдут 14 и 21 октября.
Параллельно будут работать просветительские проекты: онлайн-школа для родителей, единый день консультирования по социальным вопросам и бесплатные правовые консультации по семейному законодательству от Минюста.
В областях и Минске запланированы свои, не менее интересные события. Это торжественные приемы по награждению многодетных матерей орденом Матери, тематические акции с теплыми названиями: «Нет тебя дороже», «Отец — ответственная должность», «Папа может», спортивные праздники «Папа, мама, я — спортивная семья», диалоговые площадки «Все начинается с семьи» в Гродно и форум отцов в Минской области, региональные конкурсы: от создания «Генеалогического древа» до фотоконкурса «Родные люди» в Гомеле.
Активное участие в праздновании примут общественные объединения и религиозные конфессии. Белорусский союз женщин проведет акции «Подарим детям радость» и «Здоровье женщины — здоровье нации». Православная Церковь организует семейный форум «Дом счастья», а римско-католическая церковь — концерты органной музыки.
Муниципальный транспорт Пинска украсят тематические баннеры «Большая семья — большое счастье».
В Минтруда подчеркнули, Неделя родительской любви-2025 обещает стать по-настоящему большим семейным праздником, который напомнит о ценности семьи и родительства в белорусском обществе. Каждая семья сможет найти мероприятие по душе — будь то большой форум, творческий конкурс или простой поход в музей.