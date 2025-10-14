В Беларуси стартует Неделя родительской любви

В областях и Минске запланированы свои, не менее интересные события. Это торжественные приемы по награждению многодетных матерей орденом Матери, тематические акции с теплыми названиями: «Нет тебя дороже», «Отец — ответственная должность», «Папа может», спортивные праздники «Папа, мама, я — спортивная семья», диалоговые площадки «Все начинается с семьи» в Гродно и форум отцов в Минской области, региональные конкурсы: от создания «Генеалогического древа» до фотоконкурса «Родные люди» в Гомеле.