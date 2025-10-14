Недалеко от Казани замечен медведь

Это уже не первый подобный инцидент в регионе. 6 октября в селе Нурминское Мамадышского района медведь напал на стадо овец, растерзав 9 животных. Фермер, ставший свидетелем происшествия, сообщил, что на следующий день хищника видели с медвежатами.