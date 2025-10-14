Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Недалеко от Казани замечен медведь

Хищник разгуливал по дороге около села Дубъязы.

Источник: Комсомольская правда

Недалеко от Казани замечен медведь — очевидцы встретили опасное животное в Высокогорском районе. Хищник разгуливал по дороге около села Дубъязы, всего в 50 километрах от Казани.

Это уже не первый подобный инцидент в регионе. 6 октября в селе Нурминское Мамадышского района медведь напал на стадо овец, растерзав 9 животных. Фермер, ставший свидетелем происшествия, сообщил, что на следующий день хищника видели с медвежатами.

По данным госкомитета РТ по биологическим ресурсам, численность медведей в Татарстане за последние 10 лет выросла в три раза и достигла 97 особей. Это вызывает опасения у местных жителей.