Недалеко от Казани замечен медведь — очевидцы встретили опасное животное в Высокогорском районе. Хищник разгуливал по дороге около села Дубъязы, всего в 50 километрах от Казани.
Это уже не первый подобный инцидент в регионе. 6 октября в селе Нурминское Мамадышского района медведь напал на стадо овец, растерзав 9 животных. Фермер, ставший свидетелем происшествия, сообщил, что на следующий день хищника видели с медвежатами.
По данным госкомитета РТ по биологическим ресурсам, численность медведей в Татарстане за последние 10 лет выросла в три раза и достигла 97 особей. Это вызывает опасения у местных жителей.