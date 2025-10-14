В лабораториях СФУ вылупились Веточка, Травка и Ягодка

В лабораториях СФУ вылупились три ящерицы: Веточка, Травка и Ягодка. Этим летом ученые исследовали, как рептилии накапливают омега-3 в органах и тканях. Потом они выпустили ящериц на волю, но те отложили яйца во время опыта.