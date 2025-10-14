Ричмонд
В лабораториях СФУ вылупились Веточка, Травка и Ягодка

Летом во время опыта учёных ящерицы отложили яйца.

В лабораториях СФУ вылупились три ящерицы: Веточка, Травка и Ягодка. Этим летом ученые исследовали, как рептилии накапливают омега-3 в органах и тканях. Потом они выпустили ящериц на волю, но те отложили яйца во время опыта.

Молодые ящерицы живут в самодельном террариуме в корпусе СФУ. Им два месяца, они едят живых насекомых и являются объектами изучения для студентов. Благодаря круглосуточному свету и теплу им не нужно впадать в зимнюю спячку.

По словам доцента кафедры водных и наземных экосистем Анастасии Рудченко, все три отличаются внешностью и поведением: Травка прячется в грунте, у Веточки изогнутый хвост, а Ягодка любит поесть и лежать под лампой.