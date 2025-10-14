В Омске отмечают Покров Пресвятой Богородицы: день, когда «зима с летом расстаются»

Считается, что именно с Покрова начинается настоящая зима. Существует ряд примет на Покров. К примеру, если 14 октября идет снег — зима будет ранней и снежной, а вот ясная и морозная погода — к долгой и холодной зиме. Также народная традиция гласит, что если земля к Покрову не замерзла — зима будет мягкой. Интересно, что существуют и традиции для молодых людей. В старину считалось, что что до этого дня можно гулять и ухаживать, а после — пора задумываться о свадьбе со своей половинкой. В этот день также проводили смотрины, благословляли женихов и невест, а девушки молились Богородице о счастливом замужестве.