В Омске отмечают Покров Пресвятой Богородицы: день, когда «зима с летом расстаются»

Покров Пресвятой Богородицы — один из главных осенних праздников в православной традиции и важная дата в народном календаре. В Омской области его отмечают с особым трепетом: в храмах проходят торжественные богослужения, а дома — вспоминают приметы и обычаи, передаваемые из поколения в поколение.
Считается, что именно с Покрова начинается настоящая зима. Существует ряд примет на Покров. К примеру, если 14 октября идет снег — зима будет ранней и снежной, а вот ясная и морозная погода — к долгой и холодной зиме. Также народная традиция гласит, что если земля к Покрову не замерзла — зима будет мягкой. Интересно, что существуют и традиции для молодых людей. В старину считалось, что что до этого дня можно гулять и ухаживать, а после — пора задумываться о свадьбе со своей половинкой. В этот день также проводили смотрины, благословляли женихов и невест, а девушки молились Богородице о счастливом замужестве.
Также Покров считался днем защиты: верили, что кто помолится в этот день, тот весь год будет под покровом Божией Матери.
Сегодня многие омичи посещают храмы, чтобы поставить свечу и попросить о здоровье, благополучии и защите близких. В православных храмах Омска 14 октября пройдут праздничные службы, к которым приглашаются все желающие.