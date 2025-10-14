Самый вонючий цветок в мире украли из ботанического сада в Германии

В Германии из ботанического сада Дортмунда украли самый вонючий цветок в мире. Воры выкопали и похитили клубень редкого аморфофаллуса титанического, он весит 20−30 килограммов, который назвали «Давид». Об этом сообщило Spiegel.
— Кража «Давида» стала для нас тяжелым ударом. Мы надеемся, что воры пожалеют о своем решении и вернут растение, — говорится в материале издания.
Уточняется, что это растение цветет только несколько дней один раз в несколько лет, источая ужасный запах гнили, чтобы привлечь насекомых. Местные жители ожидали нового цветения, самое крупное соцветие в растительном мире привлекает тысячи гостей.
Грабитель въехал на автомобиле в витрину бутика на улице Rue Royale в Париже украл все сумки Chanel. Размер ущерба пока не установлен. Сразу после того, как злоумышленник собрал награбленное, он скрылся с места происшествия.
Гость столицы, уроженец Уфы, обокрал квартиру пенсионерки на 200 тысяч рублей. Злоумышленник вынес из жилища две иконы и фарфоровые статуэтки.