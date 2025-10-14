Ричмонд
Подготовлен проект реставрации гостиницы Дворянского собрания в Казани

Разработан проект сохранения объекта культурного наследия федерального значения — гостиницы Дворянского собрания, расположенной в центре Казани по адресу: ул. Рахматуллина, 6. Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации опубликован на сайте Комитета РТ по охране ОКН.

Источник: ИА Татар-информ

Ранее на объекте были проведены противоаварийные работы. На данный момент архитектурное убранство здания и штукатурный слой фасадов в основном утрачены.

Вместе с тем разработчики проекта реставрации — специалисты компании «АПМ “Эклектика” — пришли к выводу, что в целом гостиница Дворянского собрания сохранила свою объемно-пространственную структуру.

Среди выявленных потерь — замена вальмовой кровли двускатной на основном трехэтажном корпусе в глубине двора (Литере 7), утрата спусков в подвал, аттиковых стенок двухэтажных корпусов со стороны фасадов по улице Рахматуллина (а также в завершении дворовых ризалитов), балкона на втором этаже со стороны южного фасада по улице Профсоюзная и фрагментов ограды, исчезновение внутренних перегородок, частей перекрытий и лестничных клеток.

По оценке авторов проекта, прежде всего следует выполнить работы по укреплению здания, усилению кирпичных стен (методом инъецирования с использованием спиральных анкеров) и перемычек оконных и дверных проемов. Запланировано восстановление утраченных крылец и спусков в подвал, а также аттиковых стенок. Предполагается устройство фальцевой кровли, водосточной системы, слуховых окон и труб, монтаж на кровле кабельного электрообогрева свесов.

Привести в порядок фасады планируется методом вычинки кирпичной кладки историческим кирпичом и восстановлением разрушенного кирпича специальными реставрационными материалами, для защиты кладки потребуется выполнить обработку от высолов и грибковых поражений.

Предусматривается также «реставрация и восстановление штукатурного слоя фасадов с восстановлением утраченных архитектурных элементов на основании натурного исследования и архивной фотофиксации» с использованием реставрационных «дышащих» составов. Фасады предлагается окрасить на основании выявленного с помощью зондажей исторического цветового решения.

При этом предлагается сохранить раскрытую от штукатурки поверхность восточного фасада основного корпуса в осях 1−7 и южного фасада в осях Б-А — «в целях популяризации истории объекта как ценного образца строительного искусства периодов XVIII—XIX вв.еков». На этих участках должны быть восстановлены наличники раннего периода по историческому образцу.

Для приспособления фасадов потребуется раскрыть часть заложенных оконных и дверных проемов, выполнить разборку в подоконной части оконного проема Литера 4 (части левого двухэтажного корпуса на высоком цокольном этаже) в уровне подвала, а также частично заложить оконные проемы Литера 7 в подоконной части. В дальнейшем на здание необходимо будет установить архитектурную подсветку. Крыльца, площадки, ступени и спуски в подвал облицуют шлифованными плитками из гранита темно-серого цвета.

В процессе работ по сохранению объекта понадобятся дополнительные обследования: перемычек оконных и дверных проемов после расчистки от штукатурного слоя и раскрытия заложенных проемов, трещин на стенах, оснований крылец и площадок после демонтажа облицовки, столбов и крыльца восточного портика после раскрытия кирпичных перегородок.

Авторы экспертизы пришли к выводу, что предлагаемое создателями проекта сохранение части фасада раскрытым от штукатурной отделки с показом на нем всех следов перестроек, включая подлинные детали раннего периода, является допустимым в качестве зондажного раскрытия и может быть изменено при дальнейших реставрационных работах.

Уточнив, что правильность предусмотренных проектом технических решений в части устройства сетей электроснабжения и технологического оборудования не рассматривалась, эксперты заключили, что проектная документация на проведение работ по сохранению здания гостиницы Дворянского собрания «соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия». Теперь проект рекомендован к согласованию Комитету РТ по охране ОКН.