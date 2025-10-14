Подготовлен проект реставрации гостиницы Дворянского собрания в Казани

Ранее на объекте были проведены противоаварийные работы. На данный момент архитектурное убранство здания и штукатурный слой фасадов в основном утрачены.
Вместе с тем разработчики проекта реставрации — специалисты компании «АПМ “Эклектика” — пришли к выводу, что в целом гостиница Дворянского собрания сохранила свою объемно-пространственную структуру.
Среди выявленных потерь — замена вальмовой кровли двускатной на основном трехэтажном корпусе в глубине двора (Литере 7), утрата спусков в подвал, аттиковых стенок двухэтажных корпусов со стороны фасадов по улице Рахматуллина (а также в завершении дворовых ризалитов), балкона на втором этаже со стороны южного фасада по улице Профсоюзная и фрагментов ограды, исчезновение внутренних перегородок, частей перекрытий и лестничных клеток.
По оценке авторов проекта, прежде всего следует выполнить работы по укреплению здания, усилению кирпичных стен (методом инъецирования с использованием спиральных анкеров) и перемычек оконных и дверных проемов. Запланировано восстановление утраченных крылец и спусков в подвал, а также аттиковых стенок. Предполагается устройство фальцевой кровли, водосточной системы, слуховых окон и труб, монтаж на кровле кабельного электрообогрева свесов.
Привести в порядок фасады планируется методом вычинки кирпичной кладки историческим кирпичом и восстановлением разрушенного кирпича специальными реставрационными материалами, для защиты кладки потребуется выполнить обработку от высолов и грибковых поражений.
Предусматривается также «реставрация и восстановление штукатурного слоя фасадов с восстановлением утраченных архитектурных элементов на основании натурного исследования и архивной фотофиксации» с использованием реставрационных «дышащих» составов. Фасады предлагается окрасить на основании выявленного с помощью зондажей исторического цветового решения.
При этом предлагается сохранить раскрытую от штукатурки поверхность восточного фасада основного корпуса в осях 1−7 и южного фасада в осях Б-А — «в целях популяризации истории объекта как ценного образца строительного искусства периодов
Для приспособления фасадов потребуется раскрыть часть заложенных оконных и дверных проемов, выполнить разборку в подоконной части оконного проема Литера 4 (части левого двухэтажного корпуса на высоком цокольном этаже) в уровне подвала, а также частично заложить оконные проемы Литера 7 в подоконной части. В дальнейшем на здание необходимо будет установить архитектурную подсветку. Крыльца, площадки, ступени и спуски в подвал облицуют шлифованными плитками из гранита темно-серого цвета.
В процессе работ по сохранению объекта понадобятся дополнительные обследования: перемычек оконных и дверных проемов после расчистки от штукатурного слоя и раскрытия заложенных проемов, трещин на стенах, оснований крылец и площадок после демонтажа облицовки, столбов и крыльца восточного портика после раскрытия кирпичных перегородок.
Авторы экспертизы пришли к выводу, что предлагаемое создателями проекта сохранение части фасада раскрытым от штукатурной отделки с показом на нем всех следов перестроек, включая подлинные детали раннего периода, является допустимым в качестве зондажного раскрытия и может быть изменено при дальнейших реставрационных работах.
Уточнив, что правильность предусмотренных проектом технических решений в части устройства сетей электроснабжения и технологического оборудования не рассматривалась, эксперты заключили, что проектная документация на проведение работ по сохранению здания гостиницы Дворянского собрания «соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия». Теперь проект рекомендован к согласованию Комитету РТ по охране ОКН.