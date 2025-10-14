В Новосибирске четыре района на сутки останутся без воды 21 октября

В Новосибирске 21 октября пройдет плановое отключение водоснабжения на сутки в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Дзержинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Горводоканал».
Отмечается, что отключение будет связано с проведением ремонтных работ на магистральном водоводе, расположенном вдоль улицы Панфиловцев.
Работы начнутся в 23:00 21 октября и продлятся до 22:00 22 октября. В ходе ремонта будет установлена новая запорная арматура на водоводе диаметром 1200 мм, который протянулся более чем на 7 километров.
Эти меры направлены на улучшение гидравлического режима и повышение надежности системы водоснабжения, что позволит быстрее реагировать на аварийные ситуации и осуществлять ремонт без значительных отключений для потребителей. В указанный период давление холодной воды в затронутых районах будет снижено.