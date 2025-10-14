Ричмонд
В Красноярске на улице Лесопильщиков запретят движение грузовиков

Это связано с жалобами местных жителей.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

С 20 октября в Красноярске на улице Лесопильщиков запретят движение грузовиков. В мэрии пояснили, что это связано с жалобами местных жителей: большегрузы сильно шумели и мешали проезду других автомобилей.

Теперь движение на Лесопильщиков и Электриков станет односторонним. Проезд фур по Лесопильщиков — от Лазурной до Паровозной — полностью запретят. Такая схема будет действовать на постоянной основе.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ранее специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю напомнили, какой должна быть температура воздуха в школьных кабинетах.