С 20 октября в Красноярске на улице Лесопильщиков запретят движение грузовиков. В мэрии пояснили, что это связано с жалобами местных жителей: большегрузы сильно шумели и мешали проезду других автомобилей.
Теперь движение на Лесопильщиков и Электриков станет односторонним. Проезд фур по Лесопильщиков — от Лазурной до Паровозной — полностью запретят. Такая схема будет действовать на постоянной основе.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.
