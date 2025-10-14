В Тольятти разработали устройство для защиты трансформаторов от геомагнитных бурь

Изобретение тольяттинских ученых получило патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В ТГУ готовятся к сборке устройства, а после испытаний его планируют установить на действующей подстанции для мониторинга ГИТ. Помимо самого устройства защиты, разработаны методика и алгоритм, по которым выбирается место его установки, написана компьютерная программа, проведено численное моделирование для подтверждения эффективности. Прибор будет следить за током в нейтрали силового трансформатора и автоматически менять режим его заземления при появлении ГИТ, тем самым ограничивая их воздействие. Кроме того, сигнал об опасности будет передаваться диспетчеру, чтобы он принял дополнительные меры по защите трансформатора.