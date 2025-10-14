Чиновники забросили челябинское кладбище с захоронениями ветеранов ВОВ

Родственники ветеранов сообщили в «Народный фронт», что старые деревья падают на могилы и разрушают памятники.
Так был сломан мемориал на могиле участника ВОВ Григория Копылова, который прошел всю войну без единого ранения, был награжден орденом «Красная звезда», медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Его 76-летняя дочь пытается добиться от чиновников выделения денег для благоустройства кладбища.
Осенью прошлого года она вместе с другими жителями села обращалась к главе Южноуральска Ярославу Куленко с просьбой привести в порядок погост.
«Ответ: нет денег, выделим в 2025 году. Но 2025-й заканчивается, о содержании кладбища нет и речи. Дочь ветерана Копылова просто заплатила 5 тыс. рублей за ремонт памятника и продолжает своими руками поддерживать территорию у могилы хотя бы в проходном состоянии, но здоровье уже подводит», — рассказали в «Народном фронте».
Организация обратилась в администрацию Южноуральска с требованием обеспечить регулярное надлежащее содержание территории кладбища.