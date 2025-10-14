Народная артистка России чуть не потеряла зрение из-за заболевания

Народная артистка России Ирина Розанова едва не потеряла зрение из-за катаракты — медикам пришлось заменить ей хрусталик на правом глазу. Теперь актрисе предстоит аналогичная операция на левом.
Как сообщает телеграм-канал Mash, 64-летняя Розанова в течение многих лет испытывала серьезные проблемы со зрением. Медики диагностировали катаракту: правый глаз находился в критическом состоянии и практически не видел, а на левом также обнаружили помутнение, но менее выраженное.
Во время операции врачи установили актрисе искусственный хрусталик, благодаря чему зрение на правом глазу удалось полностью восстановить.
Уточняется, что после хирургического вмешательства Ирине Юрьевне назначили курс гормональных капель и рекомендовали готовиться к проведению операции на втором глазу.
