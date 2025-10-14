Зарегистрирован первый современный отечественный софт для гидрометслужбы

«Сейчас существует значительная проблема для государственной системы мониторинга окружающей среды. Дело в том, что софт, внедряемый в государственной сфере, должен соответствовать ряду требований: права на него должны быть закреплены за разработчиком, оно должно входить в реестр отечественного ПО. Но до сих пор в этом реестре не было ни одной программы для первичной обработки и хранения режимной информации практически по всему набору гидрометданных. Первым таким продуктом стал разработанный в СевГУ “Каскад_ГМ”, который предназначен для обработки полного объема первичных данных наблюдений за окружающей средой, получаемых, например, с гидрометеостанций, включая — что особенно примечательно — современные автоматизированные посты», — рассказал Евстигнеев.