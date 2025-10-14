Минское метро останавливало движение на синей линии и закрывало станцию «Петровщина» из-за инцидента с пассажиром

В Минске на станции метро «Петровщина» произошел инцидент с пассажиром, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Так, во вторник, 14 октября, в 07.32 на станции метро «Петровщина» остановилось движение поездов из-за ЧП с пассажиром. Инцидент послужил причиной для временной остановки движения поездов по всей «Московской линии» минского метро.
Кроме того, из-за инцидента с пассажиром была полностью закрыта станция метро «Петровщина».
Оперативно работа синей ветки восстанавливалась и уже в 07.49 часов вновь подали напряжение на контактный рельс. Чтобы восстановить движение на первой линии проводилась диспетчерская регулировка движения.
В 07.56 станцию метро «Петровщина» в Минске открыли для пассажиров.
— Станция работает в штатном режиме, — прокомментировали в метрополитене.
