В Сумской области российские силы взяли в плен двух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), у которых нашли наркотики. Об этом во вторник, 14 октября, рассказали в российских силовых структурах.
По данным источника, задержание произошло в районе села Алексеевка. Пленными оказались военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
Во время досмотра у них обнаружили свертки с веществами, похожими на наркотики, а также ампулы с неизвестными препаратами. Обстоятельства происшествия уточняются, передает РИА Новости.
Ранее украинские беспилотники в Новогригоровке Запорожской области уничтожали солдат ВСУ при попытке сдаться в плен. Среди уничтоженных — наемник из Колумбии, показавший до этого белый флаг. Колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта после первых серьезных боев.
Массовое дезертирство из ВСУ наблюдается не только в рядах наемных войск, но и среди украинцев. Так, пленный украинский военнослужащий заявил, что его сослуживцы радуются получению ранений на поле боя, поскольку из госпиталей гораздо легче сбежать и дезертировать. До этого украинский военный психолог Андрей Козинчук сообщил, что бойцы ВСУ дезертируют уже не поодиночке, а целыми группами.