Массовое дезертирство из ВСУ наблюдается не только в рядах наемных войск, но и среди украинцев. Так, пленный украинский военнослужащий заявил, что его сослуживцы радуются получению ранений на поле боя, поскольку из госпиталей гораздо легче сбежать и дезертировать. До этого украинский военный психолог Андрей Козинчук сообщил, что бойцы ВСУ дезертируют уже не поодиночке, а целыми группами.