16-летнего уфимца обвиняют в пропаганде терроризма: сейчас он под домашним арестом

В Уфе подростка арестовали за пропаганду терроризма в интернете.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 16-летнему мальчику предъявили обвинение в публичных оправдании и пропаганде терроризма. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

По данным следствия, с января по март этого года подросток, разделяя идеологию запрещенной в России террористической организации, публиковал в интернете текстовые сообщения, видео-, аудиозаписи и изображения, оправдывающие и пропагандирующие деятельность запрещенной структуры.

Преступления мальчика пресекли сотрудники СК и ФСБ. В ходе обыска у него дома изъяли технические устройства, а также другие предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об отправке мальчика под домашний арест. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования.

СК предупреждает, что за публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Уголовная ответственность за такие преступления наступает с 16 лет.

