В Твери разработали полимерное волокно, которое гораздо прочнее иностранных аналогов

По словам ученого, поскольку полиэтилен не имеет сильных межмолекулярных связей, он отличается очень низкой температурой стеклования. «То есть, если сделать канаты из этого полиэтилена, то их можно использовать в условиях Крайнего Севера, где температура 50 градусов», — сказал Пахомов.