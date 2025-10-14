В Твери разработали полимерное волокно, которое гораздо прочнее иностранных аналогов

ТВЕРЬ, 14 октября. /ТАСС/. Ученые Тверского государственного университета (ТвГУ) получили в лабораторных условиях высокопрочное полимерное волокно, которое показало прочность на разрыв 10 тонн на квадратный мм. Волокна из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) можно использовать при производстве бронежилетов и защитных шлемов, рассказал ТАСС заведующий кафедрой физической химии ТвГУ, доктор химических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Павел Пахомов.
Сегодня основное производство нитей из СВМПЭ сосредоточено в Нидерландах и США.
«Получили в лабораторных условиях [прочность] 10 тонн/ кв. мм. Эти волокна из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, полученные методом гель-технологии, обладают высочайшей сопротивляемостью к удару. Значит, они находят применение в пуленепробиваемых жилетах, касках, в различных защищающих композитах», — сказал эксперт.
Кроме того, высокопрочную нить можно применять как оптоволокно для FPV-дронов. Она обеспечит надежную и высококачественную связь на больших расстояниях.
Практический предел прочности полимерного волокна, по словам ученого, составил 4 ГПа. «Это почти полтонны на 1 квадратный миллиметр. Лучшие американские и голландские [волокна] — это 350 кг/кв. мм», — отметил Пахомов.
По словам ученого, поскольку полиэтилен не имеет сильных межмолекулярных связей, он отличается очень низкой температурой стеклования. «То есть, если сделать канаты из этого полиэтилена, то их можно использовать в условиях Крайнего Севера, где температура 50 градусов», — сказал Пахомов.
Исполняющий обязанности ректора ТвГУ Дмитрий Беспалов отметил, что разработка тверских ученых имеет не только научное, но и стратегическое значение. «Создание отечественного высокопрочного волокна открывает новые возможности для российской промышленности. Это результат многолетней фундаментальной работы, которой мы гордимся. Наш университет продолжит поддерживать научные коллективы, создающие технологии мирового уровня», — подчеркнул и. о. ректора вуза.