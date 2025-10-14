Прочность промышленной керамики увеличили с помощью облучения

«Ученые из Казахстана и России изучили, как мощное облучение ионами криптона влияет на структуру и свойства керамики из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия — материала, который сегодня широко применяют в ядерных реакторах, газотурбинных двигателях и космической технике В перспективе это поможет создать новое поколения функциональных керамических материалов, способных эффективно работать там, где другие теряют прочность — в ядерных реакторах, космосе и высокоэнергетических установках будущего», — сказали в ведомстве.