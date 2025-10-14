СМИ: Звезде «Солдат» Маклакову понадобилась помощь врачей из-за проблем с сердцем

Ранее в Москве госпитализировали российского актера Александра Збруева. Артиста неоднократно беспокоила боль в животе, из-за чего он решил вызвать скорую помощь. Позже супруга актера Людмила заявила, что информация о якобы госпитализации Збруева является недостоверной. По ее словам, артист отправился в больницу в плановом порядке.