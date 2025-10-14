СМИ: Звезде «Солдат» Маклакову понадобилась помощь врачей из-за проблем с сердцем

Актер Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика из сериала «Солдаты», обратился за срочной медицинской помощью из-за проблем с сердцем. Об этом во вторник, 14 октября, сообщает Shot.
Отмечается, что 64-летний артист пожаловался на сильные боли в груди, после чего врачи провели обследование и выявили у него заболевание сердечно-сосудистой системы.
Медики настоятельно рекомендовали Маклакову полностью отказаться от алкоголя, предупредив, что иначе ему может грозить сердечная недостаточность, инсульт или инфаркт, передает Telegram-канал.
Сам артист пока не комментировал публикации в СМИ.
Ранее в Москве госпитализировали российского актера Александра Збруева. Артиста неоднократно беспокоила боль в животе, из-за чего он решил вызвать скорую помощь. Позже супруга актера Людмила заявила, что информация о якобы госпитализации Збруева является недостоверной. По ее словам, артист отправился в больницу в плановом порядке.
7 октября актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые» Ела Санько также получила серьезную травму позвоночника. 78-летняя артистка неудачно упала у себя дома. После падения она почувствовала сильные боли в груди и пояснице.