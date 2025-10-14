В Telegram распространяется вирусная программа под видом «повестки в суд»: предупреждение правоохранителей

Если пользователь открывает такой файл, все персональные данные с его телефона могут быть похищены, а вирус автоматически разошлёт себя всем контактам от имени владельца заражённого устройства.
Особую опасность представляют такие сообщения даже от знакомых и близких — мошенники используют взломанные аккаунты для распространения вредоносного контента. Эксперты настоятельно рекомендуют не открывать подозрительные файлы, даже если они пришли от друзей или родственников.
Также следует обращать внимание на название присланного файла. Если он заканчивается на «.apk» — это, скорее всего, вредоносная программа для Android-устройств. Открывать такие файлы категорически не рекомендуется.
Правоохранители призывают быть бдительными, не поддаваться на провокации мошенников и в случае получения подозрительных сообщений — игнорировать их и предупреждать об опасности других.