Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российскому актеру пришлось срочно обратиться к врачам из-за проблем с сердцем

Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков попал под наблюдением врачей после резкого ухудшения самочувствия, вызванного проблемами с сердцем.

Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков попал под наблюдением врачей после резкого ухудшения самочувствия, вызванного проблемами с сердцем.

Уточняется, что артисту потребовалась экстренная медицинская помощь. По данным SHOT, 64-летний актёр, известный по роли прапорщика Шматко, обратился к медикам с жалобами на сильные боли в груди.

После обследования специалисты выявили у него заболевание сердечно-сосудистой системы, требующее строгого контроля и изменения образа жизни.

Врачи настоятельно посоветовали Маклакову полностью отказаться от употребления алкоголя, поскольку несоблюдение рекомендаций может привести к тяжёлым последствиям — развитию сердечной недостаточности, инсульту или инфаркту.

Читайте также: Народная артистка России чуть не потеряла зрение из-за заболевания.