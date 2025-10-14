Российскому актеру пришлось срочно обратиться к врачам из-за проблем с сердцем

Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков попал под наблюдением врачей после резкого ухудшения самочувствия, вызванного проблемами с сердцем.
Уточняется, что артисту потребовалась экстренная медицинская помощь. По данным SHOT, 64-летний актёр, известный по роли прапорщика Шматко, обратился к медикам с жалобами на сильные боли в груди.
После обследования специалисты выявили у него заболевание сердечно-сосудистой системы, требующее строгого контроля и изменения образа жизни.
Врачи настоятельно посоветовали Маклакову полностью отказаться от употребления алкоголя, поскольку несоблюдение рекомендаций может привести к тяжёлым последствиям — развитию сердечной недостаточности, инсульту или инфаркту.
