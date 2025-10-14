Работавший на Украину наркоторговец задержан в Кемеровской области

Сотрудники ФСБ задержали в Сибири подпольного производителя наркотиков. По данным силового ведомства, его деятельность координировалась с территории Украины. В ходе обысков правоохранители обнаружили свыше 38,6 килограмма мефедрона, более 1,5 тонны прекурсоров, а также реактор и иное оборудование.