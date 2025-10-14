В Самарской области на минтранс подали в суд из-за разрушенных дорог

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с семью исками к министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области, потребовала устранить нарушения и отремонтировать дороги. Октябрьский райсуд Самары удовлетворил все иски контрольного органа. После этого чиновники начали ремонтировать дороги.