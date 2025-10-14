Ректор СПбГУП прогулял 74 млн вузовских денег в заграничных курортах и ресторанах

Финансовая документация, как следует из публикации, тоже фиксирует расходы на перелёты бизнес‑классом во Францию, Монако и Италию для ректора и членов его семьи, экскурсии, рестораны и премиальный алкоголь. Дело остаётся в стадии расследования, стороны могут представить свои версии и доказательства.