Ректор СПбГУП прогулял 74 млн вузовских денег в заграничных курортах и ресторанах

В 2023—2024 годах учебное заведение якобы покрывало аренду элитного коттеджа в посёлке Лисий Нос на берегу Финского залива, а также оплачивало охрану для загородного дома и городской квартиры — суммарно более 21,5 млн рублей.
Финансовая документация, как следует из публикации, тоже фиксирует расходы на перелёты бизнес‑классом во Францию, Монако и Италию для ректора и членов его семьи, экскурсии, рестораны и премиальный алкоголь. Дело остаётся в стадии расследования, стороны могут представить свои версии и доказательства.
Ранее Life.ru рассказывал, что ректор СПбГУП Запесоцкий отстранён от своих обязанностей в связи с решением арбитражного суда. На его место временно назначили директора одного из местных техникумов Евгения Лубашева. Студенты университета считают это решение незаконным, поэтому недавно они обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.
