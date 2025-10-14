В Краснодаре временно изменили движение трех троллейбусов

Движение изменено из-за технеисправности на пересечении улиц Тургенева и Атарбекова. Так, троллейбусы № 6 следуеют по улице Монтажников, маршрут № 13 — по улицам Благоева и Северной. Троллейбусы № 21 направлены по улицам Стахановской, Тургенева, Монтажников, Тургенева и далее по маршруту.