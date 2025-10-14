Ричмонд
В Краснодаре временно изменили движение трех троллейбусов

Троллейбусы № 6, 13 и 21 в Краснодаре едут по измененным маршрутам из-за поломки.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре временно изменили движение трех троллейбусов утром 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Движение изменено из-за технеисправности на пересечении улиц Тургенева и Атарбекова. Так, троллейбусы № 6 следуеют по улице Монтажников, маршрут № 13 — по улицам Благоева и Северной. Троллейбусы № 21 направлены по улицам Стахановской, Тургенева, Монтажников, Тургенева и далее по маршруту.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом изменений.