Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября, ФедералПресс. В Екатеринбурге уже послезавтра стартует чемпионат России по дзюдо, на котором будут соревноваться свыше пятисот спортсменов. Об этом «ФедералПресс» сообщили организаторы мероприятия.

Источник: ФедералПресс / Иван Кабанов

«На протяжении трех дней на ринге будут соревноваться участники в разных весовых категориях. В заключительный день, 19 октября, состоится смешанный командный турнир в формате стенка на стенку, участие в котором примут сборные федеральных округов», — рассказали они.

Чемпионат пройдет во Дворце дзюдо на проспекте Академика Сахарова, вход на открытие будет бесплатным для тех, кто успеет зарегистрироваться. Завершатся соревнования в воскресенье: к этому времени там пройдут 14 личных состязаний в разных категориях и двое командных. Победители получат призы от Федерации дзюзо России, а также приглашения в олимпийскую сборную. Чемпионат окончится зрелищным командным турниром в формате «стенка на стенку».

Как отметили организаторы, 30 дзюдоистов и 35 дзюдоисток представят Свердловскую область. Сборная региона владеет чемпионским титулом по итогам лично-командного зачета уже шесть лет.

«ФедералПресс» ранее рассказывал о том, кто из свердловских боксеров вошел в сборную России для участия в чемпионате мира по версии IBA.