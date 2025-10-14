Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге

«На протяжении трех дней на ринге будут соревноваться участники в разных весовых категориях. В заключительный день, 19 октября, состоится смешанный командный турнир в формате стенка на стенку, участие в котором примут сборные федеральных округов», — рассказали они.
Чемпионат пройдет во Дворце дзюдо на проспекте Академика Сахарова, вход на открытие будет бесплатным для тех, кто успеет зарегистрироваться. Завершатся соревнования в воскресенье: к этому времени там пройдут 14 личных состязаний в разных категориях и двое командных. Победители получат призы от Федерации дзюзо России, а также приглашения в олимпийскую сборную. Чемпионат окончится зрелищным командным турниром в формате «стенка на стенку».
Как отметили организаторы, 30 дзюдоистов и 35 дзюдоисток представят Свердловскую область. Сборная региона владеет чемпионским титулом по итогам лично-командного зачета уже шесть лет.
«ФедералПресс» ранее рассказывал о том, кто из свердловских боксеров вошел в сборную России для участия в чемпионате мира по версии IBA.