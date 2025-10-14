Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге

Чемпионат пройдет во Дворце дзюдо на проспекте Академика Сахарова, вход на открытие будет бесплатным для тех, кто успеет зарегистрироваться. Завершатся соревнования в воскресенье: к этому времени там пройдут 14 личных состязаний в разных категориях и двое командных. Победители получат призы от Федерации дзюзо России, а также приглашения в олимпийскую сборную. Чемпионат окончится зрелищным командным турниром в формате «стенка на стенку».