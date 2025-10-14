Ричмонд
Московская компания через суд требует от блогера Никиты Ефремова* 11 млн рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от подмосковной компании «Джетленд» к блогеру Никите Ефремову*. Сумма требований составляет более 11 миллионов рублей.

Из базы данных инстанции следует, что иск был зарегистрирован 9 октября и пока не принят к рассмотрению. Основания для исковых требований в настоящее время не разглашаются.

Компания «Джетленд» является владельцем инвестиционной платформы JetLend, которая, как указано на её сайте, представляет собой «интернет-сервис для инвестирования в бизнес и финансирования организаций».

Напомним, что Никита Ефремов* был внесён в перечень террористов и экстремистов за финансирование организации ФБК**. За месяц до этого блогер начал процедуру регистрации своих товарных знаков в Казахстане.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.