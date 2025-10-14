Ричмонд
В Ростовской области льготникам сделают прививки от ветряной оспы

В Ростовской области не зафиксирован дефицит вакцин от ветряной оспы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области людям, имеющим медицинские показания, сделают прививки против ветряной оспы. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, дефицита вакцин нет. Иммунизацию проводят по календарю прививок определенной категории граждан.

Так, вакцинация показана людям, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими, эндокринными расстройствами, нервно-мышечными расстройствами, муковисцидозом.

Кроме этого сделать прививку настоятельно рекомендуют больным острым лейкозом и тем, кому предстоят лучевая терапия и трансплантация.

Пациентам и воспитанникам учреждений стационарного социального обслуживания, женщинам, планирующим беременность, призывникам, медицинскому персоналу также необходимо сделать прививки.

