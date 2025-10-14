CNN: Ученые создали супердерево, которое в 10 раз прочнее стали

Американская компания InventWood начала продажи принципиально нового материала под названием Superwood. Как сообщает CNN, древесина обладает уникальными характеристиками — она в десять раз прочнее стали и при этом в шесть раз легче.
Разработкой материала занимался материаловед Лянбин Ху. Более десяти лет назад он поставил перед собой задачу усовершенствовать один из древнейших строительных материалов. Работая в исследовательском центре Мэрилендского университета, а затем в Йельском университете, ученый нашел инновационные методы переработки древесины.
В ходе исследований Ху удалось создать даже прозрачную древесину, удалив лигнин — компонент, придающий дереву цвет и часть прочности. Однако основной целью ученого было увеличение прочности материала за счет целлюлозы.
Ключевой прорыв в исследованиях произошел в 2017 году, когда Ху впервые укрепил обычную древесину с помощью химической обработки. Технология предусматривает кипячение древесины в воде со специальными химикатами с последующим горячим прессованием. Этот процесс разрушает структуру материала на клеточном уровне и значительно повышает его плотность.
Согласно научной публикации в журнале Nature, полученный материал продемонстрировал соотношение прочности к массе, превышающее аналогичные показатели у большинства металлов и сплавов.
