Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Ирина Розанова чуть не ослепла — врачи спасли ей глаз в последний момент

Актриса Ирина Розанова перенесла операцию по замене хрусталика из-за катаракты. На правом глазу болезнь зашла слишком далеко — зрение почти исчезло, поэтому врачи решили действовать немедленно.

По данным Mash, народная артистка 64 лет жаловалась на проблемы со зрением уже много лет. Медики диагностировали катаракту на обоих глазах: правый был в критическом состоянии, а на левом обнаружили помутнения поменьше. Хрусталик правого глаза заменили на искусственный, и зрение удалось восстановить. Сейчас актрисе назначили курс гормональных капель и рекомендовали записаться на операцию на левый глаз.

А советская и российская актриса Светлана Дружинина, болеющая онкологией, дважды за месяц была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение. Причиной таких больничных поездок стали резкие скачки давления, вызванные аномальной жарой в Москве.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.