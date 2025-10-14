Актриса Ирина Розанова чуть не ослепла — врачи спасли ей глаз в последний момент

По данным Mash, народная артистка 64 лет жаловалась на проблемы со зрением уже много лет. Медики диагностировали катаракту на обоих глазах: правый был в критическом состоянии, а на левом обнаружили помутнения поменьше. Хрусталик правого глаза заменили на искусственный, и зрение удалось восстановить. Сейчас актрисе назначили курс гормональных капель и рекомендовали записаться на операцию на левый глаз.
А советская и российская актриса Светлана Дружинина, болеющая онкологией, дважды за месяц была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение. Причиной таких больничных поездок стали резкие скачки давления, вызванные аномальной жарой в Москве.
