Актриса Ирина Розанова чуть не ослепла — врачи спасли ей глаз в последний момент

По данным Mash, народная артистка 64 лет жаловалась на проблемы со зрением уже много лет. Медики диагностировали катаракту на обоих глазах: правый был в критическом состоянии, а на левом обнаружили помутнения поменьше. Хрусталик правого глаза заменили на искусственный, и зрение удалось восстановить. Сейчас актрисе назначили курс гормональных капель и рекомендовали записаться на операцию на левый глаз.