Виной всему затянувшийся ремонт: в Челябинске продлили перекрытие улицы 60-летия Октября

В Челябинске до 1 ноября продлено перекрытие улицы 60-летия Октября.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске продлили ограничение движения по улице 60-летия Октября. Из-за продолжения ремонта теплотрассы движение транспорта на участке от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров останется закрытым до 1 ноября 2025 года.

Напомним, движение на этом отрезке было перекрыто с 4 июня. Изначально ограничения планировали снять 30 сентября, однако сроки продлили из-за необходимости завершить ремонтные работы.

На период перекрытия автобусы продолжают курсировать по измененным маршрутам. Автобусы № 15, 16с, 44 и 94с едут в объезд по улицам Сталеваров и Богдана Хмельницкого. А маршруты № 19, 35, 42 и 300 движутся в объезд по улицам Сталеваров, Трудовой и Дегтярева.