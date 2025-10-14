Ричмонд
Авиабилеты из Хабаровска в Харбин появились в продаже

На прямые рейсы в Пекин пока нужно дождаться подтверждения.

Источник: Аргументы и факты

Международный аэропорт Хабаровск подтвердил, что билеты по направлению Хабаровск — Харбин уже доступны, сообщает телеграм-канал Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

«Билеты по направлению Хабаровск — Харбин доступны к покупке, и аэропорт готов обслуживать полёты по этому маршруту», — отметили в ведомстве.

Прямые рейсы в Пекин пока находятся на согласовании у китайской стороны. «После получения подтверждений рейсы будут внесены в расписание международного аэропорта Хабаровск и откроются продажи билетов по данному направлению», — добавили в сообщении.

Пассажирам рекомендуют планировать поездки через Харбин и ожидать официального подтверждения рейсов в Пекин.