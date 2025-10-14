Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП на пешеходном переходе: 67-летний мужчин погиб под колесами «Гранты»

В Башкирии Lada Granta насмерть сбила 67-летнего пешехода.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 14 октября, в башкирском городе Стерлитамаке произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около восьми часов утра на улице Салтыкова-Щедринa местный житель за рулем Lada Granta сбил пешехода на пешеходном переходе без светофора.

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекция, 67-летний мужчина-пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.