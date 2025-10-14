ЧП на пешеходном переходе: 67-летний мужчин погиб под колесами «Гранты»

Сегодня утром, 14 октября, в башкирском городе Стерлитамаке произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около восьми часов утра на улице Салтыкова-Щедринa местный житель за рулем Lada Granta сбил пешехода на пешеходном переходе без светофора.
Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекция, 67-летний мужчина-пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
