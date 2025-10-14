Рассказываем, когда Егор Крид выступит в Иркутске

Известный российский исполнитель привезет новое масштабное шоу (12+)! Егор Крид в Иркутске 2026 даст концерты 6 и 7 марта, они пройдут в ледовом дворце «Айсберг». Начало запланировано на 20:00.
Егор Крид в Иркутске 2026: концерты, билеты.
Продажа билетов уже стартовала. Цены варьируются от 2 до 8 тысяч рублей. Как сообщают организаторы, свободных мест пока достаточно. Поклонников ждет двухчасовое представление с живым звуком, яркими визуальными эффектами и всеми хитами артиста. Также Крид представит новые композиции, которые еще нигде не звучали.
Кстати, недавно артист оказался в центре скандала! Как рассказывает «Комсомолка», глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Следком о его концерте в «Лужниках». По ее словам, во время выступления, которое также имело возрастную маркировку 12+, Крид допустил «развратные действия» на сцене. Мизулина отметила, что получила тысячи жалоб от родителей, которые пришли на концерт с детьми и были шокированы увиденным.
Несмотря на это, гастрольный тур музыканта продолжается. Егор Крид в Иркутске 2026 покорит зрителей полным драйва и эмоций шоу.
