Рассказываем, когда Егор Крид выступит в Иркутске

Кстати, недавно артист оказался в центре скандала! Как рассказывает «Комсомолка», глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Следком о его концерте в «Лужниках». По ее словам, во время выступления, которое также имело возрастную маркировку 12+, Крид допустил «развратные действия» на сцене. Мизулина отметила, что получила тысячи жалоб от родителей, которые пришли на концерт с детьми и были шокированы увиденным.