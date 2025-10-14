Восстановить невыгодно? В Прикамье последние троллейбусы отправят в утиль

В администрации Березников сайту perm.aif.ru пояснили, что решение о закрытии депо было принято из-за высоких затрат на его содержание и восстановление. Имеющиеся сейчас троллейбусы 2010 года выпуска сильно изношены, их срок службы в 15 лет подошёл к концу. На обновление парка потребуется около 700 миллионов рублей (один троллейбус стоит 32 миллиона рублей). Также средства нужны и на обновление электросетей, которые оцениваются в 470 миллионов рублей. При этом автобусы стоят 17−19 миллионов рублей.