Восстановить невыгодно? В Прикамье последние троллейбусы отправят в утиль

Троллейбусное депо в Березниках Пермского края хотят закрыть, потому восстанавливать автопарк и сети экономически невыгодно. Но водители и пассажиры категорически против и не хотят пересаживаться на автобусы. Кроме удобства березниковцы переживают и за экологичность, ведь бензиновый транспорт гораздо сильнее загрязняет воздух. Водители жалуются, что их заставляют переучиваться управлять другим видом транспорта. Возмущённые ситуацией жители Березников обратились к Бастрыкину. Можно ли сохранить троллейбусную сеть, и на чём ездить местным жителям, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
«Автобусы не предлагать!»
Березники были вторым городом в регионе, в котором начала работать троллейбусная сеть. Воздушные линии для движения электроавтобусов проложили на улицах Мира, Юбилейной, Пятилетки и Деменева. А с 2019 года, после закрытия депо в Перми, город на севере региона оставался единственным населённым пунктом с «рогатым» транспортом.
Инициативные жители решили отстоять своё троллейбусное депо. За поддержкой они обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Кроме коллективного заявления работники депо записали и небольшой видеоролик, в котором рассказали, что их права нарушаются, водителей принудительно заставляют переучиваться на автобусы.
«Подавляющее большинство водителей троллейбусов категорически против закрытия депо и насаждения автобусов и маршруток. Троллейбусы являются неотъемлемой частью нашего города Березники. Против закрытия троллейбусов и против замены на автобус выступают и пассажиры», — написали местные жители.
В коллективном обращении березниковцы также отметили, что троллейбусы считаются более экологичным транспортом, что очень важно для города, который и так окружён многочисленными заводами. Своё письмо главе СКР они заканчивают категоричной фразой: «Автобусы и маршрутки не предлагать!».
700 миллионов в бюджете нет
В администрации Березников сайту perm.aif.ru пояснили, что решение о закрытии депо было принято из-за высоких затрат на его содержание и восстановление. Имеющиеся сейчас троллейбусы 2010 года выпуска сильно изношены, их срок службы в 15 лет подошёл к концу. На обновление парка потребуется около 700 миллионов рублей (один троллейбус стоит 32 миллиона рублей). Также средства нужны и на обновление электросетей, которые оцениваются в 470 миллионов рублей. При этом автобусы стоят 17−19 миллионов рублей.
При отсутствии нужной суммы в местном бюджете и иных источниках финансирования, планируется пустить по троллейбусным маршрутам автобусы на газомоторном топливе. Учитывая приведённые выше цифры, сохранение перевозок городским наземным электрическим транспортом является экономически нецелесообразным.
Замена троллейбусов будет происходить постепенно, уверяют власти: с 1 ноября 2025 года уберут один маршрут, а в марте 2026 — оставшиеся четыре. Списанный транспорт утилизируют. Все маршруты троллейбусов не только сохранят, но и расширят. Так, общественный транспорт появится и в новых районах города.
«На линию выйдут новые автобусы большого класса, работающие на экологически чистом топливе, учитывающие доступность для людей с ограниченными возможностями. Также природный газ является одним из самых дешевых видов топлива, что делает эксплуатацию газовых автобусов более выгодной», — рассказали в администрации Березников сайту perm.aif.ru.
«Будет очень стыдно»
В троллейбусном депо работают 90 человек. Всем им, рассказали в администрации сайту perm.aif.ru, было предложено пройти переобучение на другие вакансии в АО «ГорТрансРесурс», которое осуществляет автобусное сообщение.
Но сами сотрудники жалуются, что их заставляют пересаживаться на автобусы. На водителей, по их словам, давят морально, травят и принуждают к смене транспорта. Часть из них согласилась на предложение обучения, другая же продолжает защищать троллейбусы.
«Всем, кто повёлся на переучивание на автобус, будет очень стыдно. Ведь речь сейчас не только о нашем предприятии, а о нашем городе. Троллейбусы — это часть нашего города, инфраструктура жизнеобеспечения. Закрытие троллейбусов — это прямое разрушение нашего любимого города!» — обозначили свою позицию защитники электротранспорта.
Работники депо уже получили уведомления о сокращении. Городские власти обещают, что будут произведены все положенные выплаты.
Ситуацией с транспортной инфраструктурой Березников заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить доклад о результатах проверки по заявлению жителей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что автовокзал в Перми уберут из центра города. Снесут его только тогда, когда будет построено новое здание. Оно расположится в микрорайоне Верхних Муллов. При этом сохраняется и проект транспортного узла на Перми-2.